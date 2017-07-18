Прокурор просит три года колонии для фигуранта дела об акции 26 марта

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прокурор просит Тверской суд Москвы приговорить к трем годам колонии Станислава Зимовца, который, по версии обвинения, кинул камень в полицейского во время несанкционированной акции в российской столице 26 марта, сообщили РИА Новости в суде.

"Прокурор попросил суд приговорить Зимовца к трем годам лишения свободы в колонии общего режима", — сказали в суде.

Зимовец при адвокате по назначению полностью признал вину, но затем отказался от показаний. Он обвиняется в том, что во время акции в Москве кинул камень, который попал полицейскому в низ спины.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.