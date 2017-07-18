На Урале возбудили дело после "обезглавливания" памятника Ленину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело по статье "вандализм" возбуждено по факту обезглавливания памятника Ленину в Первоуральске, сообщил во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее сообщил Горелых, вечером в субботу в поселке Динас города Первоуральска неизвестный оторвал голову у памятника Ленину. Через некоторое время был задержан подозреваемый 1985 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Суд арестовал его на пять суток.

"Сотрудники полиции из подразделения дознания УМВД Первоуральска возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 214 УК РФ "вандализм". Молодой человек сейчас содержится под стражей", — сказал Горелых.

Он не исключил, что гражданину придется возмещать средства, которые потратят на восстановление памятника, если собственник объекта, завод "Динур", подаст соответствующий иск.