Стала известна причина пожара в высотке на Новом Арбате
МОСКВА, 18 июл — РИА Недвижимость. Причиной пожара в доме-книжке на Новом Арбате стало возгорание электропроводки, рассказали РИА Недвижимость в компании-владельце здания "Апарт Групп".
"По предварительным данным, причина пожара — самовозгорание старой электропроводки на 7 этаже, где еще не начаты работы по реконструкции. Никто не пострадал, все рабочие из здания эвакуированы. В настоящее время на месте работают пожарные. Пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, реконструируемый дом горел на площади около 200 квадратных метров. Как заявил журналистам замглавы ГУМЧС по Москве Сергей Желтов, на месте работают 60 пожарных и 20 единиц техники. Из-за пожара на стороне Нового Арбата в центр Москвы образовалась почти стоячая пробка в 2 километра. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим улицам.
"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.
В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.
Возгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.
На место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.
Очаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.
По словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.
В течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.
Из-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.
В ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.
По данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.
В районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.
На месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.
Всего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.
Из-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.