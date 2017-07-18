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Происшествия

Стала известна причина пожара в высотке на Новом Арбате

Сюжет:
Пожар в высотке на Новом Арбате (16)
12:4218.07.2017
06202
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Недвижимость. Причиной пожара в доме-книжке на Новом Арбате стало возгорание электропроводки, рассказали РИА Недвижимость в компании-владельце здания "Апарт Групп".

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Из горящей высотки на Новом Арбате эвакуировали 26 человек
"По предварительным данным, причина пожара — самовозгорание старой электропроводки на 7 этаже, где еще не начаты работы по реконструкции. Никто не пострадал, все рабочие из здания эвакуированы. В настоящее время на месте работают пожарные. Пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, реконструируемый дом горел на площади около 200 квадратных метров. Как заявил журналистам замглавы ГУМЧС по Москве Сергей Желтов, на месте работают 60 пожарных и 20 единиц техники. Из-за пожара на стороне Нового Арбата в центр Москвы образовалась почти стоячая пробка в 2 километра. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим улицам.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". Сейчас эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.

Пожар в "доме-книжке" на Новом Арбате
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВозгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Возгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкОчаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.Возгорание в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Очаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинПо словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
По словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкВ течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
В течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинИз-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
Из-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВ ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
В ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВ районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
В районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.Пожар в высотном здании на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.
© РИА Новости / Ярослав СолдаткинВсего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.Пожар на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Ярослав Солдаткин
Всего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Из-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.
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