Из-за пожара на Новом Арбате эвакуируют ресторан

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ресторан "Обед-буфет" в Москве на Новом Арбате в доме 15 эвакуируют из-за сильного пожара, сообщили РИА Новости в заведении.
Ранее в заведении сообщали, что ресторан работает в обычном режиме, однако в заведении царит "внутренняя паника", так как, помимо посетителей, в нем работает еще 120 человек персонала, но команды об эвакуации пока не поступало.
По данным ГУМЧС, здание сейчас находится на реконструкции. На момент ЧП в здании были только рабочие.
Очаг возгорания находится на третьем этаже, площадь уточняется. Судя по публикуемым в социальных сетях фото и видео очевидцев, сейчас из высотки валит густой черный дым. Внизу расположены многочисленные кафе и рестораны.