Из-за пожара на Новом Арбате эвакуируют ресторан

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ресторан "Обед-буфет" в Москве на Новом Арбате в доме 15 эвакуируют из-за сильного пожара, сообщили РИА Новости в заведении.

"Мы сейчас эвакуируемся, уже есть команда", — сообщил представитель ресторана.

Ранее в заведении сообщали, что ресторан работает в обычном режиме, однако в заведении царит "внутренняя паника", так как, помимо посетителей, в нем работает еще 120 человек персонала, но команды об эвакуации пока не поступало.

Между тем, по данным источника в экстренных службах Москвы, 23 человека самостоятельно вышли из загоревшейся на Новом Арбате высотки, пострадавших нет.

По данным ГУМЧС, здание сейчас находится на реконструкции. На момент ЧП в здании были только рабочие.

Очаг возгорания находится на третьем этаже, площадь уточняется. Судя по публикуемым в социальных сетях фото и видео очевидцев, сейчас из высотки валит густой черный дым. Внизу расположены многочисленные кафе и рестораны.