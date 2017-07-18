На Новом Арбате горит "дом-книжка"

Пожар в высотке на Новом Арбате (6)

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Новом Арбате загорелась одна из многоэтажек, на место сильного пожара выехали 20 пожарных расчетов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

​По данным МЧС, загоревшееся здание находится на реконструкции. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, очаг находится на седьмом этаже. Информация о возгорании поступила в 10.35.

Новый Арбат горит 🔥 pic.twitter.com/CD4wqG19fP — Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) July 18, 2017

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, на момент ЧП в здании находились только рабочие.

"Двадцать три человека самостоятельно вышли из здания. Пострадавших, по предварительным данным, нет", — рассказал собеседник агентства.

Также из-за пожара эвакуировали посетителей и персонал из ресторана, расположеного в доме.