В Тюменской области завели дело после гибели трех человек в перестрелке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело завели в Тюменской области после обнаружения тел двух мужчин и женщины с огнестрельными ранениями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, тела нашли несколько дней назад в поселке Новикова Исетского района.

"Обнаружено тело 48-летней женщины с огнестрельным ранением, 53-летний мужчина также с огнестрельным ранением от полученных ранений скончался в больнице", — информирует СК.

По данным ведомства, еще один мужчина, супруг погибшей, "после совершенного преступления" найден мертвым с огнестрельным ранением в голову.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц". Осмотрено место трагедии, опрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.