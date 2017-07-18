На Урале арестовали подозреваемых в убийстве пенсионерки и ее внука

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тела 90-летней женщины и ее внука-инвалида найдены в частном доме в городе Кушва Свердловской области, подозреваемые в убийстве арестованы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что ранее в дежурную часть отдела полиции Кушвы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что нашла в частном доме на улице Транспортной тело 90-летней соседки. Как уточнила Волк, несколько дней до пенсионерки не мог дозвониться ее сын и попросил соседку проверить, все ли в порядке у его матери.

"Во время осмотра дома сотрудники полиции нашли тела пенсионерки и ее внука — 37-летнего инвалида. Женщина и ее родственник имели признаки насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности", — сказала Волк.

Она добавила, что суд арестовал подозреваемых.