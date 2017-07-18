В Кузбассе ищут пропавшего подростка

КЕМЕРОВО, 18 июл — РИА Новости. Кузбасские правоохранители просят помочь в поиске подростка, пропавшего в понедельник вечером.

Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что жительница Рудничного района Кемерово обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении 16-летнего сына, который ушел кататься на велосипеде.

"Предварительно установлено, что 16 июля около 22.00 (18.00 мск) подросток ушел кататься на велосипеде и до сих пор о его местонахождении информации нет. Незамедлительно были организованы поиски", — сказали в ведомстве.

Как уточняют следователи, рост подростка — 170 сантиметров. В день исчезновения он был одет в синее трико, футболку с надписью "Fly Emirates" и черные сланцы. Мобильного телефона при нем не было.

"Следственные органы обращаются ко всем, кто имеет какие-либо сведения о пропавшем мальчике. Любая информация может помочь в розыске, сообщить ее можно по телефону полиции — 02", — добавили в СУСК.

Проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают и опрашивают знакомых пропавшего. Проверяются дороги, по которым он мог кататься.