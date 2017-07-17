В Оренбурге проверят инцидент с пациентом, которого волокли к "скорой"

УФА, 17 июл — РИА Новости. Оренбургские следователи разбираются в инциденте с пациентом, которого доктор волокла к машине "скорой помощи" и который позже умер, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Оренбургской области Анжелика Линькова.

По данным следствия, в социальных сетях появилось видео, в котором видно, как фельдшер волочит по земле мужчину к автомобилю "скорой помощи".

"На видео видно, что водитель "скорой помощи" наблюдает за происходящим. По оперативным данным, нам известно, что мужчина, которого волокли по земле, скончался в больнице. Видео сняли очевидцы происшествия",- рассказала агентству Линькова.

По ее данным, инцидент произошел на улице Мира, дом 3/1, Оренбург в воскресенье 16 июля.

"Следователи начали проверку по данному инциденту. Они выясняют, почему водитель не помогал фельдшеру транспортировать пациента, входила ли в обязанности женщины-фельдшера одной перемещать мужчину, который нуждался в медицинской помощи. А также выяснят, была ли "скорая" оснащена носилками и что случилось с мужчиной, кто вызвал "скорую" и причину смерти", — пояснила Линькова агентству.