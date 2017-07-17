Суд решит вопрос о возможном освобождении Мамаева в течение трех дней

МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы в течение трех дней решит вопрос о возможном освобождении из СИЗО инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного за разбой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Ранее пресс-служба ФСИН России сообщила о намерении ведомства направить в понедельник медицинское заключение Мамаева в суд для решения вопроса о его освобождении.

"В суд поступило медицинское заключение из "Матросской тишины" в отношении Мамаева, согласно которому установлено наличие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. В соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ, решение об изменении меры пресечения принимается не позднее трех суток со дня поступления из мест содержания под стражей копии медицинского заключения", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, дата заседания для решения вопроса по мере пресечения в связи с поступившей копией медицинского заключения в настоящее время не назначена.

Также не назначены к рассмотрению ранее поступившие апелляционные жалобы и представление прокурора, добавила представитель суда.