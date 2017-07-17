НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Глава администрации Майского района Кабардино-Балкарии, где в летнем лагере отравились 14 детей, отправлен в отставку, еще двум министрам правительства республики объявлены выговоры, сообщил РИА Новости источник в администрации главы региона.

В ночь на 15 июля в детском оздоровительном лагере "Казачок" в станице Котляревская Майского района девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. В субботу в течение дня были госпитализированы еще пятеро детей. Их жизни ничего не угрожает. Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая. Следственные органы возбудили по факту массового отравления уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, деятельность лагеря была приостановлена. В понедельник Роспотребнадзор сообщил, что в клиническом материале от десяти человек обнаружен норовирус, в том числе от одного сотрудника пищеблока, четверых заболевших детей и пяти контактных.

"В связи с необеспечением надлежащего контроля за организацией отдыха детей принято решение об освобождении от занимаемой должности главы администрации Майского района Сергея Шагина. Кроме того, заместителю председателя правительства – министру образования, науки и по делам молодежи Нине Емузовой и министру труда, занятости и социальной защиты КБР Альберту Тюбееву объявлены выговоры", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба главы региона, в свою очередь, сообщила, что Коков потребовал от правительства республики, контролирующих органов, профильных министерств и ведомств усилить контроль за отдыхом детей и обеспечить безопасность их пребывания.

"Я пока не говорю о преступной халатности, хотя вопрос открыт, но то, что это халатность – очевидно. У нас впереди полторы смены, необходимо сделать все, чтобы не допустить таких ситуаций на территории Кабардино-Балкарии", — подчеркнул глава республики.

Он также предложил прокуратуре КБР и МВД провести проверку всех лагерей отдыха на предмет их соответствия предъявляемым требованиям, а правительству рассмотреть вопрос о персональной ответственности должностных лиц отраслевых министерств и администрации Майского района.