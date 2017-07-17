Уральца, обезглавившего памятник Ленину, отправили в СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Мировой суд арестовал жителя Свердловской области, который подозревается в повреждении памятника Ленину в Первоуральске, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
"Подозреваемый молодой человек сегодня был сотрудниками полиции Первоуральска доставлен в мировой суд. Судья рассмотрела материалы органов внутренних дел, согласилась с доводами полицейских и арестовала вандала на пять суток. Он будет находиться в СИЗО", — сказал Горелых.
Он отметил, что сам указанный гражданин выдвинул две версии случившегося.
"Сперва на видеокамеру сотрудникам пресс-службы полицейского главка он сказал, что хотел с помощью такого поступка признаться в любви своей девушке. На следующий день и на суде он заявил, что хотел, чтобы его сфотографировали на высоте птичьего полета. Какая из версий наиболее правдива, будет устанавливаться в ходе начавшегося разбирательства. В настоящее время полицейские анализируют собранную фактуру на предмет возбуждения уголовного дела по статье "вандализм", — добавил Горелых.
На #Урал'е пьяный #буян #отломил голову #памятник'у Ленин'у https://t.co/uPxltKDzrd #ленин # первоуральск через @UralKp— Urazoff Roman (@tetronekt) 16 июля 2017 г.