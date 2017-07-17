Уральца, обезглавившего памятник Ленину, отправили в СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Мировой суд арестовал жителя Свердловской области, который подозревается в повреждении памятника Ленину в Первоуральске, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Как ранее сообщил Валерий Горелых, вечером в субботу в поселке Динас, входящем в состав города Первоуральск, неизвестный оторвал голову памятнику Ленину. Через некоторое время был задержан подозреваемый 1985 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Подозреваемый молодой человек сегодня был сотрудниками полиции Первоуральска доставлен в мировой суд. Судья рассмотрела материалы органов внутренних дел, согласилась с доводами полицейских и арестовала вандала на пять суток. Он будет находиться в СИЗО", — сказал Горелых.

Он отметил, что сам указанный гражданин выдвинул две версии случившегося.

"Сперва на видеокамеру сотрудникам пресс-службы полицейского главка он сказал, что хотел с помощью такого поступка признаться в любви своей девушке. На следующий день и на суде он заявил, что хотел, чтобы его сфотографировали на высоте птичьего полета. Какая из версий наиболее правдива, будет устанавливаться в ходе начавшегося разбирательства. В настоящее время полицейские анализируют собранную фактуру на предмет возбуждения уголовного дела по статье "вандализм", — добавил Горелых.

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