У детей, отравившихся в лагере в Кабардино-Балкарии, обнаружили вирус

НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Специалисты обнаружили норовирус у четверых детей, госпитализированных с признаками пищевой интоксикации из летнего лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии, а также у одного из сотрудников пищеблока, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В ночь на 15 июля спустя несколько часов после ужина в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в станице Котляревская Майского района, девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. В субботу в течение дня были госпитализированы еще пятеро детей. Их жизни ничего не угрожает.

"В клиническом материале от десяти человек обнаружены РНК Norovirus G2, в том числе от одного сотрудника пищеблока, четверых заболевших детей и пяти контактных", — говорится в сообщении.

Специалисты Ропотребнадзора разработали план мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания.

"Ситуация в очаге инфекционного заболевания остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии", — отмечает ведомство.

Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая. В воскресенье следственные органы возбудили по факту массового отравления детей уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Деятельность лагеря была приостановлена до выяснения причин возникновения очага инфекционного заболевания.