Под Тулой столкнулись автобус и легковой автомобиль

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Авария с участием автобуса ПАЗ и такси ВАЗ произошла в Тульской области, в результате погиб водитель легкового автомобиля и пострадали трое пассажиров автобуса, сообщает в понедельник прокуратура региона.

Авария произошла утром 17 июля на 245-м километре автодороги М2 "Крым", проходящей по территории города Плавск.

"При совершении разворота автомобиль ВАЗ-2107 (такси) под управлением 68-летнего жителя Плавска совершил столкновение с двигающимся в направлении Москвы пассажирским автобусом марки ПАЗ 4234", — говорится в сообщении.

В результате ДТП, по данным прокуратуры, водитель автомобиля ВАЗ-2107 скончался на месте. Травмы получили трое пассажиров автобуса.

Прокуратура Плавского района начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и лицензировании отдельных видов деятельности в таксомоторной организации ООО "Авто Стар", водитель которой совершил ДТП.