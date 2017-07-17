Мамаева вернули в СИЗО после обследования

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Осужденного за разбой инвалида Антона Мамаева после медицинского обследования вернули в СИЗО, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Результаты осмотра ФСИН направило в суд для решения вопроса об освобождении мужчины.

У двадцативосьмилетнего Антона Мамаева редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Болезнь почти всегда возникает в раннем детстве и с возрастом человек постепенно утрачивает способность передвигаться. Сейчас вес Антона не достигает и 20 килограммов, а сам он не может не только перевернуться на бок или сходить в туалет, но даже пошевелиться.

Срок за мотороллер

Уголовное дело против Мамаева возбудили прошлой осенью. Инвалида обвинили в похищении мотороллера стоимостью 160 тысяч рублей. Также по делу проходили Виктор Сероштанов, который помогал Мамаеву передвигаться на коляске, и еще два человека.

В комментарии суда говорится, что Мамаев с соучастниками обещали владельцам мотороллера "прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес". В конце-концов Сероштанов забрал мотороллер и соучастники скрылись.

Однако через несколько дней они вернулись, чтобы оформить мотороллер в собственность Сероштанова, и снова угрожали его владельцам "убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить". В итоге они заставили заключить договор купли-продажи мотороллера, не заплатив за него.

После рассмотрения дела Тимирязевский суд приговорил Мамаева к четырем с половиной годам колонии, а Сероштанова — к трем. Сразу после приговора инвалида отправили в СИЗО "Матросская тишина", где он провел больше недели. Там за Мамаевым ухаживал сокамерник. Но в последние сутки в изоляторе инвалид остался в одиночестве, так как соседа по камере перевели в другое учреждение.

Через неделю Мамаева перевела из изолятора в больницу для медицинского освидетельствования. Посетившая его глава комиссии ОП по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих отметила, что Мамаев — "очень умный, начитанный, духовный молодой человек".

После обследования инвалида вернули в СИЗО, а результаты осмотра ФСИН направило в суд для решения вопроса об освобождении.

Сейчас Мамаев находится в больнице при "Матросской тишине", в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. Для ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО.

Виновен, но заслуживает снисхождения

Приговор Мамаеву привлек внимание правозащитников и общественности, вызвав дискуссию о необходимости содержания в колонии человека с подобным заболеванием.

У суда было достаточно оснований для вынесения Мамаеву обвинительного приговора. В распоряжении следствия попали видеозаписи с камер наблюдения. На вину также указывали показания потерпевших и свидетелей.

Вместе с тем пребывание в колонии человека, страдающего подобным заболеванием, становится для него невыносимым испытанием, которое, зачастую, несоразмерно вине. В таких ситуациях суд может назначить условный срок. Однако в случае Мамаева этого не произошло.

В суде объяснили, что спинальная мышечная атрофия не включена в перечень заболеваний, позволяющих освободить от реального срока. К тому же статья, по которой судили Мамаева — разбой в составе группы лиц, предусматривает только реальный срок.

Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении Мамаева. Также она подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи.

В Госдуме в свою очередь предложили включить болезнь Мамаева в перечень, который служит основанием для освобождения.

По мнению председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Дианы Гурцкой, ситуация с Мамаевым высветила серьезную проблему — содержание инвалидов в тюрьмах и местах предварительного заключения.

Она подчеркнула, что не ставит под сомнение приговор, но считает, что "когда здоровый соучастник получает меньший срок, чем человек с серьезной инвалидностью, это как минимум странно".