Пассажиры упавшего в Байкал самолета находятся в больнице райцентра

ИРКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Пассажиры, пострадавшие в результате жесткой посадки лекгомоторного самолета на поверхность Байкала, ночью были перевезены из Хужира в больницу поселка Еланцы, сообщила РИА Новости глава администрации Хужирского сельского поселения Вера Маланова.
"Пострадали два молодых человека – пассажиры самолета. Пилот и еще один пассажир — мальчик 2003 года рождения – не пострадали. Подросток, правда, сильно испугался, заикается. Про травмы пострадавших что-то конкретное сказать сложно, у нас нет специалистов-медиков, которые могли бы оказать помощь при серьезных травмах, поэтому их ночью повезли в райцентр", — сообщила РИА Новости глава муниципалитета.
"В таких случаях мы фактически не можем помочь людям. У нас нет даже рентген-аппарата", — рассказала глава администрации.
Пострадавших ночью на автотранспорте доставили по гравийке к парому. Вне расписания паромщики перевезли мужчин на материк, где их ждала скорая помощь. Впоследствии один из мужчин вертолетом медицины катастроф был перевезен в областную больницу Иркутска.