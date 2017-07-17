Пассажиры упавшего в Байкал самолета находятся в больнице райцентра

ИРКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Пассажиры, пострадавшие в результате жесткой посадки лекгомоторного самолета на поверхность Байкала, ночью были перевезены из Хужира в больницу поселка Еланцы, сообщила РИА Новости глава администрации Хужирского сельского поселения Вера Маланова.

Ранее сообщалось, что в воскресенье около 16.30 по московскому времени самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, упал в Байкал в районе острова Хужир. Двоих пострадавших доставили в поселковую больницу. Самолет частично затонул неподалеку от берега, он до сих пор находится в воде.

"Пострадали два молодых человека – пассажиры самолета. Пилот и еще один пассажир — мальчик 2003 года рождения – не пострадали. Подросток, правда, сильно испугался, заикается. Про травмы пострадавших что-то конкретное сказать сложно, у нас нет специалистов-медиков, которые могли бы оказать помощь при серьезных травмах, поэтому их ночью повезли в райцентр", — сообщила РИА Новости глава муниципалитета.

Маланова рассказала, что на Ольхоне нет пункта медицины катастроф, несмотря на то, что в летний период сюда приезжают порядка 300 туристов. В местной больнице есть только терапевт и педиатр, которые не могут оказать квалифицированную помощь при серьезных травмах. Первую помощь жертвам авиакатастрофы оказал отдыхающий из Томска — хирург по профессии.

"В таких случаях мы фактически не можем помочь людям. У нас нет даже рентген-аппарата", — рассказала глава администрации.

Пострадавших ночью на автотранспорте доставили по гравийке к парому. Вне расписания паромщики перевезли мужчин на материк, где их ждала скорая помощь. Впоследствии один из мужчин вертолетом медицины катастроф был перевезен в областную больницу Иркутска.