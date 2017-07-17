Родные погибших и пострадавшие в ДТП на Ставрополье получат выплаты в ВСК

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Родственники погибших и пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, имеют право на страховые выплаты до 2,025 миллиона рублей через компанию ВСК, сообщает Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля "ВАЗ 2110" произошло в ночь на понедельник в Советском районе Ставропольского края. По предварительной версии, водитель "ВАЗ 2110" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр — Пятигорск, после чего машины опрокинулись в кювет. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем.

В ГУМЧС России по Ставропольскому краю ранее сообщали, что число госпитализированных после ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 26. Ранее сообщалось о двух погибших и 27 пострадавших в ДТП, из них 22 человека были направлены в больницы.

"Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САО "ВСК", — приводит сюда слова президента НССО Игоря Юргенса.