В Ростовской области изъяли 28 тысяч литров контрафактного алкоголя

КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Полиция в Ростовской области пресекла производство алкогольной продукции кустарным способом, в ходе обысков было изъято около 28 тысяч литров контрафактного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, житель города Сальска Ростовской области совместно с четырьмя сообщниками приобрел и установил специальное оборудование для кустарного производства алкоголя.

"В ходе проведения обысков в производственных и складских помещениях обнаружены и изъяты алкогольная и спиртосодержащая продукция объемом около 28 тысяч литров, около 29 тысяч бутылок с готовой алкогольной продукцией известных брендов, тара и оборудование для производства и упаковки товара", – говорится в сообщении. Отмечается, что изъятая продукция направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".