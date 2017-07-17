Суд оставил под стражей двух полковников ФСБ, обвиняемых во взятке

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд продлили до 10 сентября срок содержания под стражей двух полковников центрального аппарата ФСБ РФ по делу о взятке, вышестоящий суд данное решение утвердил, сообщила РИА Новости представитель суда Светлана Лукьянова.
По словам Лукьяновой, вышестоящий суд рассмотрел жалобы офицеров ФСБ, но оставил их без удовлетворения.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что названные полковники обвиняются в получении около 1 миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия за заключение с ним контракта на 113 миллионов рублей на охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).
Уточняется, что начальнику одной из служб центрального аппарата ФСБ Кутернину и его заместителю Костенкову вменяется "получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности" (часть 5 статьи 290 УК РФ).
По данным издания, первые 200 тысяч рублей генеральный директор "ЧОП "Отряд-1" Глеб Сницеров передал мужчинам в одном из кафе у станции метро "Китай-город" еще в октябре прошлого года, когда шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОП. Газета добавляет, что "впоследствии ему пришлось совершить еще несколько подношений, в том числе за увеличение количества охраняемых объектов в контракте".
Последний конверт Сницеров передал офицеру Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ ФСБ. Задержанный с поличным полковник Костенков решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тысяч рублей в кабинет своего начальника полковника Кутернина. На следующий день Андрей Кутернин обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами.
Как сообщает газета, указанный ЧОП и ГлавУпДК при МИД России заключили договор стоимостью 113,9 миллиона рублей, который будет действовать в течение двух лет — с 9 июня 2017 по 31 июля 2019 года. В соответствии с контрактом "Отряд-1" получил под охрану всего 15 различных объектов, в том числе здания самого управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра.