Суд оставил под стражей двух полковников ФСБ, обвиняемых во взятке

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд продлили до 10 сентября срок содержания под стражей двух полковников центрального аппарата ФСБ РФ по делу о взятке, вышестоящий суд данное решение утвердил, сообщила РИА Новости представитель суда Светлана Лукьянова.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Кутернина и Алексея Костенкова до 10 сентября", — сказала она. Представитель суда отметила, что изначально 12 апреля суд дал санкцию на заключение Кутернина в СИЗО, а Костенкова отправил под домашний арест. Но затем обоим был установлен срок содержания в СИЗО до сентября.

По словам Лукьяновой, вышестоящий суд рассмотрел жалобы офицеров ФСБ, но оставил их без удовлетворения.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что названные полковники обвиняются в получении около 1 миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия за заключение с ним контракта на 113 миллионов рублей на охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).

Уточняется, что начальнику одной из служб центрального аппарата ФСБ Кутернину и его заместителю Костенкову вменяется "получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности" (часть 5 статьи 290 УК РФ).

По данным издания, первые 200 тысяч рублей генеральный директор "ЧОП "Отряд-1" Глеб Сницеров передал мужчинам в одном из кафе у станции метро "Китай-город" еще в октябре прошлого года, когда шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОП. Газета добавляет, что "впоследствии ему пришлось совершить еще несколько подношений, в том числе за увеличение количества охраняемых объектов в контракте".

Последний конверт Сницеров передал офицеру Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ ФСБ. Задержанный с поличным полковник Костенков решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тысяч рублей в кабинет своего начальника полковника Кутернина. На следующий день Андрей Кутернин обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами.

Как сообщает газета, указанный ЧОП и ГлавУпДК при МИД России заключили договор стоимостью 113,9 миллиона рублей, который будет действовать в течение двух лет — с 9 июня 2017 по 31 июля 2019 года. В соответствии с контрактом "Отряд-1" получил под охрану всего 15 различных объектов, в том числе здания самого управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра.