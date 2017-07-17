В Подмосковье ФСБ обнаружила подпольную нарколабораторую в частном доме

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Два жителя Екатеринбурга задержаны в Подмосковье с поличным при извлечении из тайника 36 килограммов наркотиков, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

"ФСБ РФ проведена операция по пресечению преступной деятельности группы лиц, специализировавшейся на незаконном производстве и сбыте синтетических наркотических средств. На первоначальном этапе на территории Московской области при извлечении из тайника 36 килограммов наркотиков с поличным задержаны два жителя Екатеринбурга, которые планировали разделить указанную партию на части для последующего незаконного сбыта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования обнаружена подпольная нарколаборатория в доме в одном из сельских поселений Подмосковья. Согласно сообщению, при производстве очередной партии наркотиков задержан житель Татарстана, у которого изъято не менее 42 килограммов готового наркотика, 400 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, различные химвещества и 310 тысяч рублей выручки.

Сообщается, что возбуждены уголовные дела о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.