В Подмосковье ФСБ обнаружила подпольную нарколабораторую в частном доме

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Два жителя Екатеринбурга задержаны в Подмосковье с поличным при извлечении из тайника 36 килограммов наркотиков, сообщает центр общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что в ходе расследования обнаружена подпольная нарколаборатория в доме в одном из сельских поселений Подмосковья. Согласно сообщению, при производстве очередной партии наркотиков задержан житель Татарстана, у которого изъято не менее 42 килограммов готового наркотика, 400 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, различные химвещества и 310 тысяч рублей выручки.
Сообщается, что возбуждены уголовные дела о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.