Аэропорт Симферополя опроверг сообщения об атаке птиц на самолет

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сообщения о повреждении лайнера компании "Уральские авиалинии" в результате столкновения со стаей птиц после приземления в в аэропорту Симферополя не соответствуют действительности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщили, что рейсы "Уральских авиалиний" в Крым задержаны с вечера воскресенья из-за инцидента в аэропорту Симферополя, где после приземления в самолет врезалась стая птиц. Сообщалось, что у самолета был поврежден носовой обтекатель, его пришлось ремонтировать, из-за чего произошел сбой графика полетов.

"Информация о якобы имевшем место столкновении птиц с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Симферополя не соответствует действительности", — сообщил Лаптев.

Замдиректора отметил, что после приземления и в ходе руления сообщений экипажа о столкновении с птицами не зафиксировано. При этом после стандартной процедуры послеполетного осмотра на фюзеляже действительно были обнаружены следы столкновения с птицами.

"Однако этап, на котором это произошло, не установлен – это могло произойти и в аэропорту Кемерово, и Ростова-на-Дону. Это зафиксировано также в показаниях экипажа, который позднее проследовал по маршруту руления. В отчете отмечено, что следов птиц на маршруте не обнаружено", — сообщил Лаптев.

В аэропорту Симферополя, по словам замдиректора, выполняются необходимые меры, обеспечивающие орнитологическую безопасность – действует биоакустическая система, имитирующая звуки хищных птиц, зеркальные шары-отражатели, а также производится патрулирование орнитологами, использующими в работе звуковые пушки.