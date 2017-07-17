Аэропорт Симферополя опроверг сообщения об атаке птиц на самолет

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сообщения о повреждении лайнера компании "Уральские авиалинии" в результате столкновения со стаей птиц после приземления в в аэропорту Симферополя не соответствуют действительности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.
"Информация о якобы имевшем место столкновении птиц с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Симферополя не соответствует действительности", — сообщил Лаптев.
Замдиректора отметил, что после приземления и в ходе руления сообщений экипажа о столкновении с птицами не зафиксировано. При этом после стандартной процедуры послеполетного осмотра на фюзеляже действительно были обнаружены следы столкновения с птицами.
В аэропорту Симферополя, по словам замдиректора, выполняются необходимые меры, обеспечивающие орнитологическую безопасность – действует биоакустическая система, имитирующая звуки хищных птиц, зеркальные шары-отражатели, а также производится патрулирование орнитологами, использующими в работе звуковые пушки.