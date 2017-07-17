Детсад в Югре обязали выплатить 400 тысяч рублей из-за травмы воспитанника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл — РИА Новости. Суд в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа обязал детский сад выплатить 400 тысяч рублей из-за травмы воспитанника, сообщает окружная прокуратура.

По данным ведомства, ребенок получил травму во время прогулки, при этом характер повреждения не раскрывается. В прокуратуре заявили, что причиной несчастного случая послужило нарушение правил охраны труда и техники безопасности воспитателем.

Отмечается, что прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации как компенсации морального вреда, так и материального ущерба.

"Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил, с детского сада взысканы денежные средства в размере 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении прокуратуры.