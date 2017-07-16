В акватории Байкала частный самолет аварийно сел на воду

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате аварийной посадки частного легкомоторного самолета Cessna 172 в акватории озера Байкал в Иркутской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Самолет приводнился в 20 метрах от берега в одном километре от населенного пункта Хужир возле мыса Бурхан", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились четыре человека. Пострадавшие направлены в Хужирскую центральную районную больницу. Еще два человека скрылись в неизвестном направлении. Их разыскивает полиция.

По предварительным данным, полет самолета не был санкционирован. Проводятся следственные мероприятия.