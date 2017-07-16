СК возбудил дело после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после отравления 14 детей в летнем лагере в Майском районе республики, сообщает региональное СУ СК.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля спустя несколько часов после ужина в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в станице Котляревская Майского района, девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. В субботу в течение дня в больницу были госпитализированы еще пятеро детей. Их жизни ничего не угрожает, они будут находиться под наблюдением врачей еще от трех до пяти дней. Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая.

"По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как отмечает ведомство, на первоначальном этапе следствия произведен осмотр места происшествия на территории детского лагеря, забор образцов пищи, а также биологических образцов, которые направлены на исследование. Также на месте происшествия изъяты и направлены на исследование образцы плодов, которые дети употребляли на территории лагеря.

"До выяснения причин возникновения очага инфекционного заболевания деятельность детского оздоровительного лагеря приостановлена", — уточняет СУ СК.

Кроме того, сотрудникам полиции Майского района дано поручение на проверку финансово-хозяйственной деятельности лагеря, в том числе по установлению поставщиков продуктов питания.

"Ход расследования уголовного дела руководством следственного управления взят на особый контроль", — подчеркивает ведомство.