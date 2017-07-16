В Нижнем Новгороде участник полумарафона скончался во время забега

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Участник полумарафона "Кремлевская стена" в Нижнем Новгороде скончался в воскресенье во время забега, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.

"Скончался мужчина во время забега. Еще некоторым участникам пришлось вызывать медиков, с ними сейчас все хорошо", — пояснили агентству в оргкомитете, затруднившись назвать причины смерти одного из участников забега.

Обсуждая происшествие в группе "Нижегородский полумарафон "Кремлёвская стена" в социальной сети "ВКонтакте", участники считают, что причиной недомогания некоторых марафонцев стала жаркая погода в городе и отсутствие питьевой воды для тех, кто принимал участие в забеге.

"…Жара 30, на пунктах вода быстро кончалась, да и вообще их мало было для такой погоды…", — написал один из участников. "…Согласен полностью. Вдоль гребного канала была "пустыня" всего с одним пунктом с водой, которая тоже быстро закончилась…", — отметил еще один марафонец.

Полумарафон "Кремлевская стена" проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз. По итогам 2016 года он является самым массовым полумарафоном в регионе. Участниками мероприятия становятся как профессиональные спортсмены, так и любители. Полумарафон включает в себя дистанции, пролегающие по историческому центру города. В этом году организованы три взрослые дистанции — 3,3 км, 10 км и 21,1 км, а также детский забег на 500 метров.