В Нижнем Новгороде участник полумарафона скончался во время забега

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Участник полумарафона "Кремлевская стена" в Нижнем Новгороде скончался в воскресенье во время забега, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
Обсуждая происшествие в группе "Нижегородский полумарафон "Кремлёвская стена" в социальной сети "ВКонтакте", участники считают, что причиной недомогания некоторых марафонцев стала жаркая погода в городе и отсутствие питьевой воды для тех, кто принимал участие в забеге.
"…Жара 30, на пунктах вода быстро кончалась, да и вообще их мало было для такой погоды…", — написал один из участников. "…Согласен полностью. Вдоль гребного канала была "пустыня" всего с одним пунктом с водой, которая тоже быстро закончилась…", — отметил еще один марафонец.