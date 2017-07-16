Житель Оренбурга выбросил с 12-го этажа щенка на глазах у детей

УФА, 16 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Житель Оренбурга на глазах детей выбросил из окна 12-го этажа маленького щенка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на Промысловом проезде в Оренбурге.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна 12-го этажа дома на глазах детей и многочисленных прохожих. Со слов очевидцев, мужчина был пьян, прохожие уговаривали его не делать этого", — сказал собеседник.

По его словам, щенку было примерно два-три месяца.

Полицейские разбираются в ситуации. Труп животного отправили на экспертизу.