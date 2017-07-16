В Ростовской области внедорожник без водителя задавил женщину на пляже

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Женщина погибла на пляже в Ростовской области, попав под колеса внедорожника, за рулем которого не было водителя, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

ЧП произошло 15 июля в хуторе Апаринский, на берегу реки Северский Донец. Автомобиль "УАЗ-Патриот", припаркованный без использоания стояночного тормоза, внезапно покатился и наехал на женщину, загоравшую в трех метрах от него. От полученных травм она скончалась.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.