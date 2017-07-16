В Марий Эл опрокинулся автобус, в котором находились 29 человек

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Автобус, в котором находились 29 человек, опрокинулся в Марий Эл, по меньшей мере шесть человек получили травмы, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

ЧП произошло утром в воскресенье — автобус, направлявшийся из поселка Морки в поселок Советский, съехал в кювет и опрокинулся.

По данным МВД, за медицинской помощью обратились 29 человек, у шестерых из них — переломы средней степени тяжести.