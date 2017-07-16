В Марий Эл опрокинулся автобус, в котором находились 29 человек
11:5816.07.2017
(обновлено: 12:07 16.07.2017)
71802
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Автобус, в котором находились 29 человек, опрокинулся в Марий Эл, по меньшей мере шесть человек получили травмы, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
ЧП произошло утром в воскресенье — автобус, направлявшийся из поселка Морки в поселок Советский, съехал в кювет и опрокинулся.
По данным МВД, за медицинской помощью обратились 29 человек, у шестерых из них — переломы средней степени тяжести.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram