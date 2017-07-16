Из лагеря в Кабардино-Балкарии госпитализировали еще пятерых детей

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Число детей, госпитализированных из летнего лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии с признаками отравления, выросло с девяти до 14 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве здравоохранения региона.

В ночь на 15 июля спустя несколько часов после ужина в детском оздоровительном лагере "Казачок" в станице Котляревская Майского района девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Региональное СУСК инициировало доследственную проверку. Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая.

"В субботу в течение дня в больницу были госпитализированы еще пятеро детей из лагеря "Казачок", таким образом, количество поступивших детей выросло до 14", — сказал собеседник агентства.

По его словам, жизни детей ничего не угрожает, они будут находиться под наблюдением врачей еще от трех до пяти дней.

"Все они находятся в палатах инфекционного отделения Майской районной больницы", — добавили в Минздраве.