Из лагеря в Кабардино-Балкарии госпитализировали еще пятерых детей

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Число детей, госпитализированных из летнего лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии с признаками отравления, выросло с девяти до 14 человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве здравоохранения региона.
"В субботу в течение дня в больницу были госпитализированы еще пятеро детей из лагеря "Казачок", таким образом, количество поступивших детей выросло до 14", — сказал собеседник агентства.
По его словам, жизни детей ничего не угрожает, они будут находиться под наблюдением врачей еще от трех до пяти дней.
"Все они находятся в палатах инфекционного отделения Майской районной больницы", — добавили в Минздраве.