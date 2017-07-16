На Урале задержали мужчину, который оторвал голову у памятника Ленину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Полиция города Первоуральск Свердловской области задержала мужчина, который подозревается в том, что оторвал голову у памятника Ленину в поселке Динас, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"В минувшую субботу в поселке Динас, что под Первоуральском, неизвестный повредил памятник В.И. Ленину. Преступление не осталось безнаказанным. Подозреваемый был оперативно установлен и задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции ОВД Первоуральска", — сказал собеседник агентства.

По информации Горелых, сообщение о данном происшествии в органы внутренних дел поступило в субботу в 21.40 (19.40 мск) от местных жителей. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения по имени Денис. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным сыщиков, злоумышленник длительное время употребляет наркотические вещества.

В настоящее время мужчина содержится под стражей, в отношении него заведено административное производство. В понедельник утром его доставят в мировой суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Кроме того, сейчас полиция Первоуральска решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.