Следователи начали проверку после гибели людей при пожаре в Братске

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Следственное управление СКР по Иркутской области начало доследственную проверку по факту гибели людей при пожаре в садоводстве "Железнодорожник" в городе Братске. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар произошел в ночь на воскресенье. По данным следователей, сгорели дом и баня. На месте пожара были обнаружены останки семерых человек, в том числе, предположительно, троих детей.

Следователи в настоящее время устанавливают личности погибших и причины пожара. По словам начальника главка МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова, возгорание могло возникнуть из-за "внесения постороннего источника огня" или из-за короткого замыкания.