НАЛЬЧИК, 15 июл — РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков взял под личный контроль расследование пищевого отравления детей в летнем лагере в Майском районе республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля спустя несколько часов после ужина в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в станице Котляревская Майского района, девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. Им оказана медицинская помощь, сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное и стабильное. По факту массового отравления региональным СУСК проводится доследственная проверка, в лагере работают следователи, проводится осмотр места происшествия, для проведения экспертиз изъяты образцы продуктов.

"Глава республики Юрий Коков взял под личный контроль расследование пищевого отравления детей. Он дал поручение установить причины произошедшего, но в первую очередь оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

В соответствии с распоряжением руководителя республики на месте работает комиссия в составе представителей территориального управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии.