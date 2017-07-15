Из летнего лагеря в Кабардино-Балкарии госпитализировали девять детей

НАЛЬЧИК, 15 июл — РИА Новости. Девять детей доставлены в больницу из летнего лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии с признаками пищевой интоксикации, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в субботу в министерстве здравоохранения региона.

"В пятницу в Майскую районную больницу из детского летнего лагеря "Казачок" с признаками пищевой интоксикации поступили девять детей в возрасте от 8 до 13 лет – один мальчик и восемь девочек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дети были госпитализированы, им оказана вся необходимая медицинская помощь. "В настоящее время все дети находятся в больнице под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное и стабильное", — отметили в Минздраве.

Причину интоксикации детей устанавливают специалисты.