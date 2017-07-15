МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Airbus А320, следовавший из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани после сообщения о задымлении в багажном отсеке, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

По информации МЧС, на борту самолета находилось 117 человек. Никто не пострадал.

При осмотре самолета в аэропорту, задымления не удалось обнаружить. Воздушное судно было заменено. В 03.28 мск самолет вылетел по маршруту.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики, по предварительным данным, борт совершил вынужденную посадку из-за неисправности датчика "Задымление".