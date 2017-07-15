На остановке в Сочи столкнулись два автобуса, пять человек пострадали

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Водитель маршрутного автобуса "Богдан" врезался в стоящий на остановке маршрутный автобус МАЗ, в результате ДТП в больницу доставлены пять пассажиров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи в пятницу около 19.30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и наряд дорожно-патрульной службы.

"По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Богдан", двигаясь по улице Курортный проспект, совершил наезд на стоящий на остановочном комплексе маршрутный автобус МАЗ. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять пассажиров", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.