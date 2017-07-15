В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в подмосковной Балашихе, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области в субботу.

"Пятнадцатого июля в 04.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП с участием микроравтобуса по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, 25-й километр Горьковского шоссе. На месте происшествия розлива топлива нет", — говорится в сообщении.

Согласно фотоснимку, размещенному ГУМЧС, столкновение микроавтобуса произошло с грузовиком. Отмечается, что есть пострадавшие. В ликвидации аварии было задействовано 14 спасателей и четыре единицы техники.