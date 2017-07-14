Басманный суд заочно арестовал фигуранта дела экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу повторно выдал заочную санкцию на арест бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в подкупе экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд ранее уже выдавал санкцию на арест бизнесмена, однако впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.

"Ходатайство следователя удовлетворить — заочно избрать в отношении Криваша меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Артур Карпов.

Адвокат обвиняемого Игорь Трунов настаивал, что его подзащитный не скрывается от следствия, а находится на лечении в Израиле, куда выехал задолго до возбуждения дела.

"Он проходит лечение радиоактивным йодом, а потом понадобится химиотерапия", — отметил защитник. Адвокат предложил суду не избирать меру пресечения, а подождать, когда Криваш выздоровеет и самостоятельно явится к следователю. Он предложил суду внести 5 миллионов рублей залога, гарантируя явку своего подзащитного.

"Предъявленное обвинение незаконное и необоснованное", — добавил Трунов.

Следователи считают, что Маркелов получил через свое доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Маркелов и Кожанова находятся под стражей.