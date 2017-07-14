Выжившая в бойне под Тверью девушка обратилась в Генпрокуратуру и СК

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следователь не ответил на ходатайство о признании девушки, выжившей в массовой бойне под Тверью, потерпевшей, по этому поводу подана жалоба в Генпрокуратуру и руководству СК, сообщил РИА Новости ее представитель и адвокат Андрей Мишонов.

"При проведении очной ставки 6 июля было заявлено ходатайство о признании Марины потерпевшей по уголовному делу как лицо, которому причинен самостоятельный вред, то есть существенный моральный вред данным преступлением. Ответа мы не получили, процессуальный срок на ответ следователя истёк, поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру и к руководству Следственного комитета, чтобы признать Марину потерпевшей", — сказал Мишонов.

Трагедия произошла в начале июня в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области: мужчина застрелил девять человек. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. Позднее суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова, на очной ставке с выжившей девушкой он признал свою вину.