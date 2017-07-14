Выжившая в бойне под Тверью девушка обратилась в Генпрокуратуру и СК

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следователь не ответил на ходатайство о признании девушки, выжившей в массовой бойне под Тверью, потерпевшей, по этому поводу подана жалоба в Генпрокуратуру и руководству СК, сообщил РИА Новости ее представитель и адвокат Андрей Мишонов.
Трагедия произошла в начале июня в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области: мужчина застрелил девять человек. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. Позднее суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова, на очной ставке с выжившей девушкой он признал свою вину.