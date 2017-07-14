На мурманском судне четверо рыбаков погибли от отравления угарным газом

МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Четыре матроса судна "Капитан Сулимов", принадлежащего мурманской компании "Робинзон", погибли во время промысла в Норвежском море, по предварительным данным, от отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в компании.

Трагедия произошла на промысле в Фарерской зоне в четверг на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) "Капитан Сулимов".

"Да, такой случай произошел, погибли четыре человека – в возрасте от 19 до 60 лет. Сейчас корабль заходит на Фарерские острова, вылетает туда комиссия с "Робинзона" для расследования. Погибли, предварительно, от угарного газа", — сказал собеседник агентства, не уточняя подробности произошедшего.

По данным агентства ПортНьюс, один из членов экипажа заметил дым в помещении рыбомучной установки, где хранилась гофротара.

"Несмотря на то, что отсек был сильно задымлен, в него, с целью разведки очага возгорания, проникли четверо бойцов аварийной партии без средств защиты органов дыхания", — сообщает агентство.