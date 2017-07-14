Мужчине, раненному бывшим зятем-полицейским под Ростовом, ампутировали руку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости, Иван Капустин. Раненному бывшим сотрудником МВД на трассе в Ростовской области мужчине ампутировали руку, сообщили РИА Новости в ЦРБ Мясниковского района.
"Пришлось полностью ампутировать руку в связи с пулевым ранением, так как была несостоятельность… не было части кости и был поврежден сосудистый нервный пучок", — пояснил собеседник агентства.
Как пояснил ранее главврач больницы Левон Исаян, в четверг состояние пострадавшего стабилизировалось, он был переведен в БСМП-2 Ростова-на-Дону. По словам Исаяна, пострадавший находился в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обвиняемого уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник также был уволен с подобной формулировкой. Еще четверо сотрудников из числа руководящего состава ГУ МВД по региону привлечены к дисциплинарной ответственности.