Мужчине, раненному бывшим зятем-полицейским под Ростовом, ампутировали руку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл — РИА Новости, Иван Капустин. Раненному бывшим сотрудником МВД на трассе в Ростовской области мужчине ампутировали руку, сообщили РИА Новости в ЦРБ Мясниковского района.

На трассе Ростов — Таганрог полицейский несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека: мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый был задержан спустя два часа. Установлено, что в машине находились бывшие жена и тесть полицейского.

"Пришлось полностью ампутировать руку в связи с пулевым ранением, так как была несостоятельность… не было части кости и был поврежден сосудистый нервный пучок", — пояснил собеседник агентства.

Как пояснил ранее главврач больницы Левон Исаян, в четверг состояние пострадавшего стабилизировалось, он был переведен в БСМП-2 Ростова-на-Дону. По словам Исаяна, пострадавший находился в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, в том числе и орудие преступления. Подозреваемый признал вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, в результате которых они стали жить раздельно.

Обвиняемого уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник также был уволен с подобной формулировкой. Еще четверо сотрудников из числа руководящего состава ГУ МВД по региону привлечены к дисциплинарной ответственности.