Бывший полицейский признал вину в убийстве экс-супруги под Ростовом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший полицейский Сергей Кадацкий, устроивший стрельбу на трассе под Ростовом, в ходе допроса признал вину в убийстве бывшей супруги и пояснил, что несколько месяцев был в ссоре с ней, сообщает СК России.

На трассе Ростов—Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека — мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый, которым оказался полицейский, был задержан спустя два часа. Установлено, что в машине находились его бывшие жена и тесть.

"В кратчайшие сроки Кадацкий был задержан и доставлен к следователю регионального СК России. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, в результате которых они стали жить раздельно", — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" и "покушение на убийство". В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, в том числе и орудия преступления. Следствием назначены все необходимые экспертизы. Отмечается, что в ближайшее время следователь направит ходатайство в суд об аресте подозреваемого.