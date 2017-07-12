Бывший полицейский признал вину в убийстве экс-супруги под Ростовом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший полицейский Сергей Кадацкий, устроивший стрельбу на трассе под Ростовом, в ходе допроса признал вину в убийстве бывшей супруги и пояснил, что несколько месяцев был в ссоре с ней, сообщает СК России.
"В кратчайшие сроки Кадацкий был задержан и доставлен к следователю регионального СК России. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, в результате которых они стали жить раздельно", — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" и "покушение на убийство". В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, в том числе и орудия преступления. Следствием назначены все необходимые экспертизы. Отмечается, что в ближайшее время следователь направит ходатайство в суд об аресте подозреваемого.