СК возбудил дело против бывшего министра сельского хозяйства Марий Эл

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиды Долгушевой, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

"Дело возбуждено против экс-министра сельского хозяйства республики Марий Эл Долгушевой, оно соединено в одно производство с делом бывшего главы республики Леонида Маркелова ", — сказал следователь.

Суд в настоящее время рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте другого фигуранта данного уголовного дела — бизнесмена Николая Криваша. Суд ранее уже выдавал санкцию на арест бизнесмена, однако впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.

Следователи считают, что Маркелов получил через свое доверенное лицо, Наталию Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве Кожанова находится под стражей. Маркелов арестован и пребывает в СИЗО "Лефортово".