Обвиняемого в убийстве мальчика под Челябинском нашли мертвым в СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл – РИА Новости. Житель города Касли Челябинской области, обвиняемый в убийстве 10-летнего ребенка, тело которого было найдено после трех недель поисков, был найден мертвым в камере СИЗО, сообщил РИА Новости официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Александр Скорик.

Днем 14 июня мальчик уехал из дома на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками и не вернулся. Было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый в преступлении был задержан 8 июля. Он дал признательные показания в убийстве, указав место захоронения ребенка.

В понедельник, 10 июля, Каслинским городским судом рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого жителя Каслей 1988 года рождения, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября 2017 года.

"В четверг в одиночной камере следственного изолятора временного содержания (город Златоуст) обнаружено тело 29-летнего мужчины, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления – убийстве несовершеннолетнего", — рассказал собеседник агентства.

Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, уточнил он.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.