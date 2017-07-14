Таджикистан установил личности четырех погибших в ДТП на трассе "Урал"

ДУШАНБЕ, 14 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Установлены личности четырех граждан Таджикистана, погибших в ДТП на автодороге из Тольятти в Сызрань, сообщил РИА Новости пресс-секретарь представительства Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана в России.
"Все погибшие, а также получивший ранения мужчина являются гражданами Таджикистана. Это 54-летний Кенджа Рахимов, 20-летний Мухаммади Роибов, 33-летний Махмуджон Бойкулов, и 54-летний Мурод Саидмуродов", — сказал он.
По его словам, пятый гражданин Таджикистана, пострадавший в аварии, 42-летний Хоким Мирзоев, доставлен городскую больницу Жигулевска, где находится в отделении реанимации.