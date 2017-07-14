Таджикистан установил личности четырех погибших в ДТП на трассе "Урал"

ДУШАНБЕ, 14 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Установлены личности четырех граждан Таджикистана, погибших в ДТП на автодороге из Тольятти в Сызрань, сообщил РИА Новости пресс-секретарь представительства Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана в России.

ДТП произошло 13 июля в 6.30 на трассе М-5 "Урал" в районе 956 километра. По предварительным данным Hyundai Solaris двигался со стороны Тольятти в направлении Сызрани. В пути следования по неустановленным причинам он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком Renault Magnum, который двигался во встречном направлении в Тольятти.

"Все погибшие, а также получивший ранения мужчина являются гражданами Таджикистана. Это 54-летний Кенджа Рахимов, 20-летний Мухаммади Роибов, 33-летний Махмуджон Бойкулов, и 54-летний Мурод Саидмуродов", — сказал он.

По его словам, пятый гражданин Таджикистана, пострадавший в аварии, 42-летний Хоким Мирзоев, доставлен городскую больницу Жигулевска, где находится в отделении реанимации.