В Минкомсвязи объявили об устранении вируса на портале госуслуг

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Потенциальную опасность нарушения конфиденциальности данных пользователей на портале госуслуг удалось устранить, пользователям и их данным не нанесено никакого ущерба, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.

В четверг антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила об обнаружении на портале госуслуг потенциально вредоносного кода, который в любой момент мог начать заражать посетителей или красть информацию.

"Оперативно проведены мероприятия по устранению потенциальной возможности нарушения конфиденциальности пользовательских данных портала госуслуг. Пользователям портала и их данным не было нанесено никакого ущерба, данные и компьютеры пользователей не пострадали", — сказали в пресс-службе министерства.

В Минкомсвязи заверили, что многочисленные защитные механизмы сайта госуслуг сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной.

"На данный момент повторное появление угрозы полностью исключено", — заверили в Минкомсвязи.

В компании "Доктор Веб" ранее рассказали, что вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей, чтобы получить доступ к компьютеру посетителя сайта.