"Ростелеком": пользователи сайта госуслуг не пострадали от вирусной угрозы

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Интересы пользователей портала госуслуг не нарушены из-за обнаруженного вредоносного кода, заявили РИА Новости в "Ростелекоме" (исполнитель работ по эксплуатации инфраструктуры "электронного правительства").
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"Оперативно проведен комплекс мероприятий по устранению уязвимости. Интересы пользователей портала не нарушены, то есть потенциальная уязвимость не была реализована", — сказал представитель "Ростелекома".
"Проводится аудит киберзащиты портала для упреждения подобных случаев в дальнейшем", — добавили в компании.
Ранее в четверг антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила об обнаружении на портале госуслуг потенциально вредоносного кода, который в любой момент может начать заражать посетителей или красть информацию.
В службе техподдержки портала РИА Новости сообщили, что по данному сообщению ведутся технические работы, но портал работает в штатном режиме. "Портал работает в штатном режиме, по данному уведомлению (об обнаружении вредоносного кода – ред.) ведутся технические работы", — сказали в техподдержке.