Компания "Доктор Веб" заявила о вредоносном коде на портале госуслуг

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Специалисты "Доктор Веб" обнаружили на портале государственных услуг России потенциально вредоносный код, говорится в сообщении на сайте компании.

Код, внедренный на сайт gosuslugi.ru неизвестными лицами, заставляет браузер пользователя связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. Таких адресов специалисты "Доктор Веб" нашли не менее пятнадцати. Владельцы этих доменов могут в любой момент разместить там вредоносный код, чтобы заражать компьютеры посетителей сайта или красть их личную информацию.

Сообщается, что информация была передана в службу техподдержки сайта.

В пресс-службе Минкомсвязи сообщили агентству городских новостей "Москва", что потенциальную угрозу ликвидируют в ближайшее время. "Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится", — отметили в ведомстве.