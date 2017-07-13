Москвичка отсудила у "Макдоналдс" 300 тысяч рублей за выбитые зубы

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в четверг взыскал 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая упала на скользком полу в McDonald`s и выбила два зуба, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истица требовала миллион рублей — 900 тысяч компенсации морального вреда, а также расходы на лечение.

"Частично удовлетворить требования истицы и взыскать в её пользу 300 тысяч рублей", — говорится в решении суда.

Юрист McDonald`s счёл иск необоснованным: по его словам, в момент инцидента в ресторане быстрого питания была установлена специальная табличка с призывом быть осторожным из-за мокрого пола.

Прокуратура поддержала иск, но посчитала, что женщина запросила слишком большую компенсацию. По словам прокурора, компания McDonald's "недобросовестно исполнила свои обязанности по обеспечению безопасностью своих посетителей".