Под Калугой водитель Audi сбил насмерть инспектора ДПС

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Audi насмерть сбил инспектора ДПС, который находился на островке безопасности, сообщило УМВД по Калужской области.

ДТП произошло в четверг в 4.00 мск на 126-м километре автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль.

"Инспектор ДПС УГИБДД УМВД России по Калужской области в составе экипажа нес службу по надзору за дорожным движением в соответствии с утвержденным служебным заданием. По предварительным сведениям, водитель автомашины Audi 1985 года рождения… совершил наезд на сотрудника полиции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент происшествия инспектор ДПС находился в безопасном освещенном месте дороги — на островке безопасности. На форме полицейского были световозвращающие элементы.

"В отношении водителя… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сообщает полиция.

Водитель сдал кровь для экспертизы на состояние опьянения. Как отмечает УМВД, видимых признаков опьянения у мужчины нет, он задержан.