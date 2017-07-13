В Кремле призвали не связывать дело Немцова со службой его убийц в Чечне

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Участие в убийстве политика Бориса Немцова никак не связано с прошлой профессиональной деятельностью осужденных киллеров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Московский окружной военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву. Также он лишил его воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.
В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.