В Кремле призвали не связывать дело Немцова со службой его убийц в Чечне

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Участие в убийстве политика Бориса Немцова никак не связано с прошлой профессиональной деятельностью осужденных киллеров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно ситуация, которая не имеет отношения к кремлевской повестке дня. Наверное, только выражу сомнения в возможности такой постановки вопроса, потому что, конечно, это никоим образом не связано с профессиональной деятельностью. Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", — заявил Песков, отвечая на вопрос, могут ли быть какие-либо взыскания в отношении силовых структур Чечни, где служили приговоренные по делу об убийстве Немцова.

Московский окружной военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву. Также он лишил его воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Находящиеся на скамье подсудимых люди — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.